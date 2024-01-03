Mekke'nin fethini andılar

Bilecik’in İnhisar ilçesinde Mekke’nin fethi için ’Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi’ programı düzenlendi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, programda selamla konuşmasında milyarlarca Müslümanın yöneldiği Kabe’yi anlatarak, ’’Şehirlerin anası, kutsal şehir Mekke’nin müşriklerin elinden alınıp İslam beldesi haline geldiği fethinin 1393’üncü yılı mübarek olsun. Allah bizleri ona layık kılsın. Bu vesileyle Gazze’de yaşanan savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sadık Tanrıkulu’nun yaptığı sohbet ve Eskişehir’den gelen Yunus Emre İlahi Grubu hocalarının söyledikleri ilahi ve kasideler ile program devam etti.

İnhisar İlçe Müftüsü Ziya Albayrak’ın şehitler ve Filistin halkı için yaptığı dualar ile program sona erdi.

Program sonunda belediye tarafından pilav ikramı yapıldı.