Mekke Yolu Projesi Türkiye'de de hayata geçirildi

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programlarından biri olan "Allah’ın Misafirlerine Hizmet Etme Programı" girişimleri çerçevesinde "Mekke Yolu" projesine 5 ülkenin ardından Türkiye’yi de dahil etti. Proje çerçevesinde kutsal topraklara gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen ilk hac kafilesi, Türkiye’den ayrılmadan önce yüz tanıma sisteminden geçirildi. Parmak izleri alındıktan sonra diğer işlemleri tamamlanan hacı adayları, Suudi Arabistan’da direk otellerine geçebilecek.

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programlarından biri olan "Allah’ın Misafirlerine Hizmet Etme Programı" girişimleri çerçevesinde Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Bangladeş’ten sonra ’Mekke Yolu’ projesine Türkiye’yi de dahil etti. 6 ülkede geçerli olan proje; hacı adaylarının ülkelerinden ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan’a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj işlemlerine kadar birçok kolaylaştırmayı içeriyor. Bu çerçevede İstanbul Havalimanı’nda Mekke Yolu Açılış Programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan yetkilileri katıldı. Törenin ardından kutsal topraklara gidecek olan ilk hac kafilesinin işlemlerine geçildi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminaline gelen hacı adayları yüz tanıma sisteminden geçirildi ve ardından parmak izleri alındı. Kafile rehberleri, hacı adaylarına kutsal topraklarda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, sevinç gözyaşları döktü.

“Mekke Yolu projesi ilk defa Türkiye’de”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke Yolu Projesi’ne Türkiye’nin de dahil edildiğini belirterek, Türk hacıların ülkelerinden ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan’a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj işlemlerine kadar birçok kolaylaştırmayı içerdiğini söyledi.

“Hacılarımız için çok büyük kolaylık olacak”

“Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, projeye ilişkin, “Bir yenilikle bugün bu uğurlamayı yapıyoruz. Mekke’de ya da Medine’de havalimanında yapılacak önemli bazı işlemlerin parmak izi gibi, pasaport kontrolü gibi, bazı işlerin buradan yapılarak hacılarımızı uğurlamamız çok büyük bir kolaylığa vesile olacak. İnşallah hacılarımız buradan hareket ettikten sonra Mekke’de Medine’de havalimanlarında çok rahat bir şekilde beklemeden hemen arabalarına binip otellerine hareket edecekler. Geçmişteki sıkıntıları, pasaport kuyruklarını, parmak izi kontrollerini düşündüğümüz zaman bunun çok büyük bir proje ve yenilik olduğunu özellikle ifade edebilirim. Bu vesileyle Suudi Arabistan devletine ve buradaki yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.