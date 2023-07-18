Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri, İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirecek
Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri yelkenli gemiyle İstanbul'a gelecek.
Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri yelkenli gemiyle İstanbul’a gelecek.
Meksika’nın Ankara Büyükelçiliği, Meksika Deniz Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Duyuruda öğrencilerin, 18-22 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi. Yelkenli gemi, 19-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında saat 10.00-18.00 aralığında halkın ziyaretine açık olacak.