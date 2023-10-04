Meksika'nın arama kurtarma köpeği Proteo'nun ismi Çanakkale'de yaşayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika’nın arama kurtarma köpeği Proteo’nun ismi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir parka verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardım faaliyetleri için Meksika’dan Türkiye’ye gelen 150 kişilik ekibin yanında yer alan arama kurtarma köpeği Proteo’nun ismi Çanakkale’de yaşayacak. Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika’nın arama kurtarma köpeği Proteo’nun ismi bir belediye tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir parka verildi. Proteo’nun isminin yer aldığı parkın açılışı gerçekleştirildi.

Son görev yeri Türkiye oldu

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpeklerden olan ve hassas burnu ile 3 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarılmasına yardımcı olan Proteo isimli köpek, 12 Şubat’ta Adıyaman’da hayatını kaybetmişti. 2015’te Guatemala’da yaşanan toprak kayması, 2016’da Ekvador’da ve 2021’de Haiti’de gerçekleşen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Proteo, Mexico City’deki bir askeri polis tugayının üyesiydi. 4 aylıkken başlayan eğitimlerle arama kurtarma, narkotik ve patlayıcı madde tespiti konusunda uzmanlaşan Proteo’nun 9 yıl 8 aylıkken katıldığı son görevin adresi Türkiye oldu.