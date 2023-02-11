Mektebim'den Depremzedelere Yardım Seferberliği

YARDIM TIR’LARI DEVREDE

Mektebim Kolejinin Afyon Sandıklı, Aksaray, Ankara Balgat, Ankara İncek, Batman, Bilecik Bozüyük, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul Avcılar, İzmir Bornova, Kayseri, Kıbrıs Gazimağusa, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin Nusaybin, Sinop Boyabat, Şanlıurfa ve Van Kampüsünde öğretmen, veli ve gönüllü vatandaşların desteğiyle ihtiyaç malzemeleri toplandı. Her kampüs, depremden etkilenen illere iletilmek üzere toplanan ihtiyaç malzemelerini AFAD ve Valiliklere ulaştırdı. Tüm kampüslerde devam eden yardım kampanyası bunlarla sınırlı kalmadı.

KAMPÜSLER DEPREMZEDELERİMİZE AÇILDI

Depremden etkilenen illerdeki Mektebim kampüsleri, yemek ve barınma ihtiyaçları için kapılarını depremzedelerimize açtı. Kampüsler, okulda misafir ettikleri depremzedelerimizin sıcak yemek, kıyafet, battaniye gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

EĞİTİM DESTEĞİ

Mektebim, deprem bölgelerinde evlerini kaybeden öğrencilerinin eğitim ve öğretimden geri kalmaması için de düğmeye bastı. Depremden etkilenen illerdeki Mektebim öğrencilerinin, istedikleri takdirde, istedikleri illerdeki Mektebim Kampüslerinde yıl sonuna kadar ücretsiz eğitim alması yönünde karar alındı. Aynı zamanda Türkiye’deki Özel Okul Dernekleri ile birlikte alınan karar doğrultusunda, deprem bölgelerinden çeşitli illere göç eden öğrencilerin, ikinci dönem boyunca istedikleri illerdeki Mektebim Koleji Kampüslerinde tam burslu olarak (yemek, kitap, eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) eğitim alabileceği duyuruldu.

“BU VATAN İÇİN NE YAPSAK AZ”

Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, tüm ülkemizle tek yürek olarak bu zor günlerin el ele aşılacağını söyledi. Bu amaçla ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Kalko, “Yaşadığımız zorlu günlerde bu vatanın evlatları olarak elimizden gelen tüm destekle depremzedelerimizin yanındayız. 4 merkezde yemekhane kurarak günlük yaklaşık 3 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Deprem bölgelerimize yaklaşık 10 bin kişilik kışlık kıyafet, 12 TIR erzak, 1 TIR temizlik ve bakım malzemesi, 3 kamyon ve 1 iş makinesi gönderdik. Kendi bünyemizde bulunan ve aralarında Mektebim’in de yer aldığı 400’e yakın eğitim kurumumuzla, depremden etkilenen 4 bin öğrencimizi yıl sonuna kadar ücretsiz okutmayı taahhüt ettik. Şu an itibarıyla 150 öğrencimizin kaydını yaptık. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bu zorlu günleri hep beraber elbirliğiyle aşacağız” dedi.

“YARALARI SARMAK BİRİNCİ GÖREVİMİZ”

Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mektebim Kolejinin de depremzedeler için tek yürek olduğunu söyledi. Çağlayan, “Depremin açtığı yaraları sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kampüslerimizde toplanan ihtiyaç malzemeleri, okul yöneticilerimiz tarafından AFAD ve valilikler aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılıyor. Yardım kampanyasına tüm veliler ve vatandaşlarımız da destek veriyor” dedi. Çağlayan, yaşanan acı sürecin en çok çocukları etkilediğine dikkat çekti. Bu konuda da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) birimi öğretmenlerinin devreye girdiğini söyleyen Çağlayan, “Gönüllü PDR öğretmenlerimiz, depremden etkilenen çocuklarımız için sahada. Çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak ve ailelerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda PDR uzmanlarımız gerekli desteği vermek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

