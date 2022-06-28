Mektebim'den velilerine 'iddialar doğru değil' mesajı

Özel Silivri Mektebim Okulları hakkında çeşitli sosyal medya organlarında yer alan “kapanıyor, el değiştirecek” vs gibi paylaşımlar üzerine okul yönetimi tarafından velilere hitaben bilgilendirme mesajı gönderildi.

Söz konusu mesajda; “iddiaların doğru olmadığı” belirtildi.

Mesajın devamında “Okul yöneticilerimiz olarak yaz boyunca da kampüsümüzde sizlerin merak ya da endişe ettiği konularda birinci ağızdan bilgilendirme yapmak için bekliyor olacağız.” ifadeleri kullanıldı.