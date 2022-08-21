Mektebim koleji 2022 – 2023 eğitim öğretim yılına hizmet içi öğretmen eğitimleriyle başladı

Toplantıda konuşan Silivri Mektebim Koleji Yöneticileri, “aramıza yeni katılan öğretmenlerimizle kadromuz daha dinamik, daha güçlü, daha özverili ve kendilerini öğrencilerine daha çok adamış bir şekle büründü. Yapacağımız tüm işlerimizde çocuklarımızı özne olarak alacak ve öğrencisi mutlu, öğretmeni mutlu, velisi mutlu bir okul olacağız” şeklinde açıklama yaptı. Önümüzdeki yılın, Silivri Mektebim Koleji için bir reorganizasyon ve restorasyon yılı olacağını belirten yetkililer, “Spordan sanata, sınav derslerinden inovasyon ve bilişime kadar her öğrencinin potansiyelini tespit etmek ilk hedefimiz. Sonrasında bu potansiyelleri işlemek, onlara yön vermek ve başarı elde etmek için öğrencilerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

Öte yandan 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları kapsamında Mektebim Beykent Koleji, Mektebim Pelican Hill Anaokulu, Mektebim Silivri Koleji, Mektebim Çorlu Koleji, Mektebim Armada Anaokulu ve Mektebim Tekirdağ Koleji’nin 300 öğretmeni ile 18 Ağustos günü Silivri Mektebim Koleji’nde “Mektebim Kolejinde Eğitim Süreçleri” başlıklı bir oryantasyon semineri gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Mektebim Beykent Eğitim Kurumları Kurucusu Emre Kart’ın yaptığı seminerde, İngiltere ve Hollanda’da çeşitli üniversitelerde “Geleceğin Eğitimi” dersleri veren ve ayrıca ülkemizde de her yıl binlerce katılımcının dahil olabilmek için beklediği Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ni (ETZ) organize eden Dr. Işıl Boy Ergül “Eğitimin Uzak Geleceğine Yakın Mercek” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ergül “Evrimini tamamlamamış teknolojiden devrim beklenmez” ana temasıyla konuşurken, teknolojinin eğitim süreçlerinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ancak asıl olanın insan varlığı ve değerleri olduğunu belirtti.

Mektebim Beykent Eğitim Kurumları bünyesindeki İnsan Kaynakları, Resmi İşler, Finans ve Özlük işlemlerinin anlatıldığı sunumlardan sonra Silivri Mektebim Koleji Kampüs Müdürü Serdar Şeker “Eğitim Anlayışımızın Çerçevesi” başlıklı Mektebimde Eğitim Süreçleri sunumunu gerçekleştirdi. Tüm Mektebim Kampüslerinde aynı eğitsel süreçlerin eş zamanlı olması için bu toplantıların yapıldığını belirten Şeker, ‘zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür’ realitesi gereği zincirimizde zayıf halka bulundurmamalıyız, mesajını iletti. Mektebim Beykent Eğitim Kurumları Bölge Koordinatörü Görkem Cansev de Mektebim’in kamuoyu algısını anlatarak bundan sonra yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Mektebim Beykent Eğitim Kurumlarına bağlı altı okulda 22 Ağustos günü sınav gruplarının kurslara başlayacağı bildirilirken, yeni dönemde bambaşka bir Mektebim anlayışının yaşanacağına vurgu yapıldı.