Mektebim Koleji'nde yapay zekâ paneli

Mektebim Koleji’nde gerçekleştirilen Geleceğin İş Dünyasında Yeni Nesil Yetkinlikler ve Yapay Zeka paneli, öğrencileri akademi ve sektörün iki önemli ismiyle buluşturdu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Ordun ile ERSE Kablo Yöneticisi Murat Atasoy, değişen iş dünyasının dinamiklerini ve yapay zekâ teknolojilerinin geleceğe etkilerini öğrencilerle paylaştı.

Panelde, yapay zekânın iş dünyasında oluşturduğu dönüşüm, mesleklerin geleceği ve gençlerin bu yeni döneme nasıl hazırlanması gerektiği kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, yalnızca teknik bilginin değil; değişime uyum sağlama becerisi, analitik düşünme, iletişim gücü ve sürekli öğrenme alışkanlığının da geleceğin en önemli yetkinlikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Gençlere kariyer planlamasında teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri yönünde mesaj verilen etkinlikte, yapay zekânın sunduğu fırsatların doğru okunmasının önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği panelde, akademik bakış açısı ile sektör tecrübesinin bir araya gelmesi dikkat çekti.

Merak ve değişime uyum vurgusu

Prof. Dr. Güven Ordun’un akademik değerlendirmeleri ile Murat Atasoy’un saha deneyimlerinin buluştuğu panelde öne çıkan ortak mesaj ise şu oldu: Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, merakını canlı tutan ve değişimi kucaklayan gençler her zaman kazanan tarafta olacaktır.

Etkinlik, öğrencilerin hem bugünün iş dünyasını hem de geleceğin mesleklerini daha yakından tanımasına katkı sundu.