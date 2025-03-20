Mektebim Koleji'nden Milli Eğitim Müdürü Damat'a ziyaret

Mektebim Koleji Silivri Kampüsü kurucuları Emre Kart ve Müslüm Doğan, Anaokulu ve İlkokul Müdürü Begüm Ekimci, Ortaokul Müdürü Fatma Köksalan ve Fen Lisesi Müdürü Bahar Yılmaz, Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, İyi Bir Eğitim Platformu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nun (SES) üçüncüsü hakkında bilgilendirme yapıldı. 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan sempozyumun, sürdürülebilir eğitim uygulamalarında ortak bir anlayış ve farkındalık yaratmayı amaçladığı belirtildi. Heyet, başta İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat olmak üzere, Silivri'nin değerli eğitim yöneticileri ve öğretmenlerini sempozyuma davet etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Mektebim Koleji Silivri Kampüsü yöneticilerine davetleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mektebim Koleji yöneticileri ise eğitime verdiği destek ve misafirperverliği için İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'a teşekkür ederek, kendisini sempozyumda ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. #Tanıtım