Mektebim Koleji'nden Milli Sporcu Alara Akbaş'a Tam Destek!
Silivri Karate Spor Kulübü sporcusu Alara Akbaş, Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek!
Silivri Karate Spor Kulübü sporcusu Alara Akbaş, Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek!
Mektebim Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi ve Milli Sporcu Alara Akbaş, 3-6 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenecek olan WKF KARATE-1 Youth League Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Silivri Karate Spor Kulübü sporcusu olan Akbaş’ın şampiyona sürecindeki tüm masraflarını Mektebim Koleji üstlenerek önemli bir desteğe imza attı. Okul Müdürü Müslüm Doğan ve yönetim ekibi, genç sporcuya verdikleri destekle takdir topladı.
Silivri Karate Spor Kulübü, Alara Akbaş ve ailesi adına Mektebim Koleji yönetimine teşekkürlerini sundu. Milli sporcumuza başarılar diliyoruz!