Mektebim Koleji, Sanat Günü'nde masal kahramanlarıyla renklendi

Mektebim Koleji'nde düzenlenen Sanat Günü, öğrencilerin renkli hayal gücü ve yaratıcı performanslarıyla adeta büyülü bir atmosfer yarattı. Okulun koridorları, edebiyattan resme, tiyatrodan tarihe uzanan birçok karakterin buluştuğu bir sahneye dönüştü.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hayal ettikleri karakterlerin kostümlerine bürünerek sahne aldı. Görselde de yer alan öğrenciler, ressam, prenses ve fantastik bir karakteri canlandırarak hem görsel hem de sanatsal anlamda izleyenleri etkiledi. Kıyafetlerindeki detaylar ve sahne duruşlarıyla adeta birer sanat eserine dönüştüler.

Sanat Günü'nün hem eğlenceli hem de öğretici yönüyle öğrencilerin iç dünyasını ifade etme fırsatı bulduğu etkinlikte, yaratıcılık ve özgüven ön plandaydı. Öğrenciler, hayal gücünün gücünü keşfederken aynı zamanda sanatın birleştirici ve dönüştürücü etkisini yaşadılar.