Mektebim koleji zirvede!

Mektebim Koleji, eğitimin niteliğini artırmak için önemli bir organizasyona imza attı. “Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu inşa etmektir” sözünden ilham alan Mektebim, öğretmenlerle birlikte sağlam bir gelecek inşa etmek amacıyla yeni bir adım daha attı.

Mektebim Koleji Silivri Kampüsünde, “25-26 Ağustos Eğitime Yön Veren Liderler Buluşması” yapıldı. Programın ilk toplantısına, farklı kampüslerden 300’ü aşkın öğretmen katıldı. Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, CEO’su Elif Çağlayan, Eğitim Koordinatörleri, Batı Marmara Mektebim Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kart’ın da katıldığı organizasyon, Başöğretmenimiz Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

SÜRPRİZ PROJE

Eğitime Yön Veren Liderler Buluşmasının açılış konuşmasını yapan Ümit Kalko, pandemi ve hemen ardından gelen ağır ekonomik koşulların özel okulları zor durumda bıraktığını vurguladı. Eğitimin kalitesini artırma sorumluluğuyla hibrit eğitimi ilk getiren okul olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Kalko, öğretmenlerin hızla değişen dünyaya uyum sağlaması gerektiğini açıkladı. Mektebim Kolejinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Kalko, yeni projelerini de anlattı. Kalko, dönem sonunda “Zirvedekiler” programını yapacaklarını ve organizasyona Türkiye’den dev isimlerin katılacağını müjdeledi.

“MUTLUYUZ, GURURLUYUZ”

Kalko’nun ardından kürsüye çıkan Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan ise bir öğretmenin daima ileriyi görmesi gerektiğini söyledi. Çağlayan, “Adını Atatürk’ün kurduğu Millet Mekteplerinden alan Mektebim Koleji, yarınlara yön verecek nesiller yetiştirmeye devam edecek. Öğretmenlerimizle birlikte geleceği inşa edeceğiz. Mutluyuz ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

AZİM, ÇEVİKLİK, ÖZ YÖNETİM

Eğitime Yön Veren Liderler Buluşmasının konuğu olan Eğitimci Yazar Kayhan Karlı da “Küçük adımlar için büyük adımlar” konulu bir sunum yaptı. Karlı, erken yaşta geliştirilmesi gereken becerilere değinerek azim, çeviklik, öz yönetim ve uyumlanma sürecinden bahsetti. Çocuklara, denemekten vazgeçmemelerini sağlayan ve girişimci ruhu ortaya çıkartacakları öğrenme ortamları yaratmanın önemini vurguladı.

Eğitimci Yazar Karlı’nın ardından Uzman Psikolog Cevher Sönmez “Yol arkadaşımız duygularımız” konulu bir konferans verdi. Ünlü psikolog, başarısızlık, ümitsizlik ve korku gibi olumsuz duyguların başarmanın önünde engel olduğunu ve bunların kırılması gerektiğini anlattı. Sönmez tarafından yapılan resim, el çırpma ve mermer kırma gibi etkinlikler, öğretmenlere eğlenceli anlar yaşattı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Programın son konuşmacısı olan Mektebim Online Koordinatörü Anıl Yalçın da eğitimim tüm paydaşlarına ayrı ayrı içerikler sunan Mektebim Online platformuyla ilgili bilgiler verdi. Yalçın, bu platformun Türkiye’de ilk niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi. Toplantı, konuklara plaket taktim edilmesinin ardından sona erdi.

ÖĞRETMENLER ATÖLYEDE

Programın ikinci gününde ise atölye çalışmaları yapıldı. Öğretmenler, gruplar halinde Düşünme Becerileri Atölyesi, Da Vinci Sanat Atölyesi, Yabancı Dil Eğitiminde Oyunlaştırma Atölyesi, Eğlenceli Deneyler Atölyesi, Endüstri 5.0 Yolunda Bilişim Atölyesi, Finansal Okuryazarlık Atölyesi, Girişimciliğe İlk Adım Atölyesi ve Müzakere Atölyesi gibi eğitimlere katılma fırsatını yakaladı.