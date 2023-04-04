Melce, özel misafirlerini ağırladı

Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Okulu öğrenci ve öğretmenleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Dorukhan Enes ve Nihal Kocabaş ailesinin sahibi olduğu Melce At Çiftliği'nin misafiri oldu. Özel çocuklar, çiftlikte atlara binmenin heyecanını ve ilk deneyimini yaşadılar. Kocabaş ailesi, kendileriyle yakından ilgilendi. Günün anısına pasta kesildi.

Okul Müdürü Birol Çetin, bu özel günde öğrencilerini ağırlayan ve onları çok mutlu eden Kocabaş ailesine teşekkür etti. “Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız!” mesajı verildi.



