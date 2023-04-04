Melce, özel misafirlerini ağırladı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Melce At Çiftliğinin misafiri olan Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Okulu öğrencileri, atlara binme deneyimi ve heyecanını yaşadı.

Melce, özel misafirlerini ağırladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Okulu öğrenci ve öğretmenleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Dorukhan Enes ve Nihal Kocabaş ailesinin sahibi olduğu Melce At Çiftliği'nin misafiri oldu. Özel çocuklar, çiftlikte atlara binmenin heyecanını ve ilk deneyimini yaşadılar. Kocabaş ailesi, kendileriyle yakından ilgilendi. Günün anısına pasta kesildi.
Okul Müdürü Birol Çetin, bu özel günde öğrencilerini ağırlayan ve onları çok mutlu eden Kocabaş ailesine teşekkür etti. “Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız!” mesajı verildi.
Melce, özel misafirlerini ağırladı
Melce, özel misafirlerini ağırladı