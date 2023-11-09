Melek başkan çağ kebabının başına geçti, Erzurumlulara kendi eliyle kebap ikram etti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretinde çağ kebabının başına geçti, Erzurumlulara kendi eliyle kebap ikram etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve beraberindeki başkan yardımcıları Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin daveti üzerine dernek binasında Erzurumlular ile bir araya geldi. Burada Subaşı, çağ kebabının başına geçti, Erzurumlulara kendi eliyle kebap ikram etti. Ardından bir açıklama yapan Subaşı, "Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimize güzel bir yer kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizleri davet ettikleri dernekte de Erzurum’un o muhteşem cağ kebabından tatmayı ihmal etmedik. İklimi soğuk olsa da kalpleri sıcak güzel Erzurumlulara nazik misafirperverlikleri ve ikramları için teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun ise, "Melek başkandan derneğimize yer istedik oda bize ön yargıyla bakmadı bir yer gösterdi. Bizlerde buranın tadilatını yaparak, ilk çağ kebap etkinliğimizde kendisini davet ettik. Bizde başkan ve yardımcılarına cağ kebabı ve semaver çayı ikram ettik Erzurumlular derneğinin kapıları tüm Bileciklilere acıktır. Bize dernek yeri veren Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi kardeşlerimizi semaver çayı içmeye bekliyoruz" dedi.