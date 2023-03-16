Melek Başkan'dan Zabıta Müdürlüğü görevlilerine ziyaret

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan görevlileri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız’ın da bulunduğu ziyarette Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı zabıta memurlarının taleplerini dinleyerek vatandaşların sunduğu istekleri not aldı.

Zabıta görevlilerinin yerel yönetimde belediyenin en önemli birimlerinden olduğunu hatırlatan Başkan V. Subaşı, “Halk sağlığı ve toplum düzenini ön planda tutarak hizmetlerini sürdüren zabıta ekiplerimize, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafın talep ve görüşlerini bizlere iletmede en ön planda yer alan zabıta memurlarımızın en iyi koşullarda hizmet vermesi için çalışmalarımız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğündeki görevli arkadaşlarımız ile bizlerin en büyük mutluluğu, esnaf ve vatandaşlarımızdan sağladığımız memnuniyet olacaktır” ifadelerini kullandı.