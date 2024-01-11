Meleknur'un katil zanlısı yakalandı, cezaevine gönderildi

Fatih’te iddiaya göre cinayetten girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Ercan Ş., yılbaşı akşamı buluştuğu kız arkadaşı Nisa A.’nın yanındaki arkadaşı 17 yaşındaki Meleknur Özgener’i aralarında çıkan tartışmada boynundan silahla vurarak ağır yaralamıştı. Günlerce hastanede yaşam savaşı veren Meleknur hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Eyüpsultan’da gözaltına alındı. Şüpheli Ercan Ş.’nin daha önceden 48 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre 4 yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan Ş., bir süre önce tahliye oldu. Ercan Ş. yılbaşı akşamı Yedikule’de 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A. ile buluşmuştu. Buluşma sırasında Nisa A.’nın yakın arkadaşı Meleknur Özgener de yanındaydı. Nisa A’nın., Meleknur’u ‘Hadi biraz gezelim’ diyerek dışarı çıkarttığı öğrenilmişti. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Ş., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, “Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" demişti. O sırada Ercan Ş., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener’i başından vurarak yaralamıştı.

Hastaneye bırakıp kaçmıştı

Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener’i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karışmıştı. Yaralı Meleknur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 5 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan Ş.’yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Beyin ölümü gerçekleşen Meleknur Özgener yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız önceki gün son yolculuğuna uğurlandı.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kullandığı aracı Fatih’te bir adreste terk edilmiş halde buldu. Araç yaklaşık 1.5 aydır 20 yaşındaki S.B.M. adına kiralık olarak göründüğü öğrenildi. Ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı. S.B.M adli kontrol ile serbest bırakıldı. Araçta yapılan incelemede 1 kovan ve bir adet deforme çekirdek ele geçirildi.

O katil tutuklandı

Meleknur’u vuran zanlıyı yakalamak için çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri şüpheli Ercan Ş.’nin izine Alibeyköy’de ulaştı. Şüpheli Ercan Ş. olayda kullandığı değerlendirilen 9 mm silah ile yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 48 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli Ercan Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.