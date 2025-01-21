Melih Yıldız'dan Gündeme Dair Açıklamalar

Önceki dönem Silivri Belediye ve İBB Meclis Üyesi Melih Yıldız, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik girişimlere dikkat çeken Yıldız, bu çabaların partiyi daha da güçlendirdiğini belirtti.

“Hukuk Eliyle Yapılan Çabalar Bizi Güçlendiriyor”

CHP’ye yönelik baskı politikalarını eleştiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik, her vatandaşımızın en güvenli limanı olan hukuk eliyle yapılmak istenen yıpratma, bezdirme ve diz çöktürme çabaları, bizleri daha da güçlendirmektedir. Hiç şüphe duymuyoruz ki ‘Milletimizin iradesini yine milletimizin azim ve kararı kurtaracaktır.’”

“Halka Sırtımızı Dönmeyeceğiz”

Yıldız, CHP olarak hiçbir yol arkadaşlarını geride bırakmayacaklarını vurgulayarak, halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Açıklamasında birlik ve dayanışma mesajları veren Yıldız, şunları dile getirdi:

“Hukuku, adaleti, bereketi getireceğiz; kol kola girecek, diri olacağız; güzel memleketimize huzuru getirmek için iri olacağız. Bugüne kadar hiçbir baskı ve sindirme politikasına boyun eğmediğimiz gibi, bundan sonra da boyun eğmeden sandık demeye, demokrasi demeye ve hizmet demeye devam edeceğiz.”

Yıldız’ın açıklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplumla bağını güçlendirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.