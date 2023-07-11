Melike Yaşa, Şahmeran resimleriyle kadın gücünü tuvale yansıtıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Şahmeran figürü, Ressam Melike Yaşa tarafından özgün bir şekilde yeniden yorumlanıyor. Kadınların gücünü ve mitolojik kahramanlarını bir araya getirerek, sanatçı bu eserleriyle dikkat çekiyor.

Yaşa, kendine özgü bir yaklaşımla Şahmeran minyatürlerini, takı ve işleme sanatını birleştirerek hayata geçirme kararı aldı. Bu projeyi gerçekleştirme amacı, kadınların içsel güçlerini ortaya çıkarmak ve kendi mitolojilerinde var olan güçlü kadın kahramanları paylaşmak olarak nitelendiren Yaşa’nın sergisine Altınoluk’ta Abdullah Efendi Konağı ev sahipliği yaptı.

Modeller üzerinde çalışarak oluşturulan 22 özgün eser, sanatçının tamamen kendi çalışma sitiline dayanmakta. Melike Yaşa, ilham kaynağı olarak Mezopotamya ve doğu kültüründen aldığı unsurları kullanarak Şahmeran’ı yeniden tasarladı. Mersin’in Tarsus bölgesi, Kapadokya ve Göbeklitepe gibi yerlerin etkilerini eserlerinde hissettirmek maksadıyla bu bölgelerden esinlenen detayları da kullanmayı ihmal etmedi.

Sanatçının bu projedeki amacı, kent toplumunda önemli değere sahip olan unsurları kullanarak kadınların gücünü vurgulamak. Bu sergide yer alan eserlerde Şahmeran efsanesi, kadınların içinde saklı olan potansiyeli keşfetmelerine ve güçlü olmalarına ilham vermeyi hedeflediği bir yol olarak tuvale yansıyor.

Ressam Melike Yaşa’nın ortaya çıkardığı bu etkileyici eserler, Türk kültürünün zengin mirasını modern bir perspektifle yansıması olarak nitelendiriliyor. Kadınların içsel güçlerini ve mitolojik kahramanları temsil eden bu eserler, izleyicilerden büyük etkileşim alıyor.