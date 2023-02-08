Melikgazi Belediyesi ekipleri enkazdan 15 can kurtardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine gelen Melikgazi Belediyesi ekipleri, enkazlarda yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarında 15 vatandaşı sağ olarak çıkardı.

Kayseri Melikgazi Belediyesi ekipleri, deprem nedeniyle arama-kurtarma çalışması ve oluşan enkazın kaldırılması için 1 adet vinç, 4 iş makinesi, 1 mazot tankeri, 2 kamyonet, 4 tır, 2 adet 4x4 kar küreme aracı ile Maraş deprem bölgesinde arama kurtarmaya destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kömürcü, şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda 15’e yakın vatandaşı enkaz altından sağ çıkardıklarını belirterek, "Depremde zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem gece oldu, sabah saat 08.00’e kadar kendi ilimizde sıkıntı olup olmadığına dair çalışma yaptıktan sonra Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun talimatıyla Kahramanmaraş’a doğru yola düştük. İkinci büyük depreme de yolda yakalandık. Akşam 18.00 civarı buraya intikal ettik, bulunduğumuz yere konuşlandık. Hemen arama-kurtarma çalışmalarına başladık. İlk etapta yaklaşık 20 personel ve 10’a yakın irili ufaklı iş makinesiyle öncelikle canlı ses aldığımız binalara girdik. Allah nasip etti, 15’e yakın da canlı depremzede kurtardık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız dört noktada devam ediyor. Umutluyuz, daha nice canlar kurtarırız diyerek dua ediyoruz" diye konuştu.