Melke Alan: 'Türkiye'de kulüpler ve federasyon yanlış tarafa odaklanmış durumda'

İsveç’te farklı liglerde birçok takımı çalıştıran UEFA-Pro lisans sahibi Teknik Direktör Melke Alan, Türk futbolunun, birçok Avrupa ülkesi ile aynı hızda ilerlemediğini söyleyerek, "Buna bağlı olan şey, benim görüşüme göre hata, federasyonun ve kulüplerin yanlış taraflara odaklanmış olması ve bunu doğru sırayla yapmamasıdır" dedi.

İsveç’te 23 yıldır futbol antrenörlüğü yapan ve farklı liglerde birçok takımın başında çeşitli başarılar elde eden UEFA-Pro lisans sahibi Teknik Direktör Melke Alan, Türk futbolu, Dünya Kupası ve gelecek hedeflerine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolunun değişmesi lazım"

Türk futbolu hakkında görüşlerini aktaran Alan, "Genel olarak Türk futbolunun, diğer birçok Avrupa ülkesi ile aynı hızda ilerlemediğini düşünüyorum, bunu da kaç Türk takımının Şampiyonlar Ligi’ne katılıp katılmadığından görebilirsiniz. Benim görüşüme göre hata, federasyonun ve kulüplerin yanlış taraflara odaklanmış olması ve bunu doğru sırayla yapmamasıdır. Türkiye’de 85 milyondan fazla nüfus var ve bunu örneğin İsveç gibi 10 milyona sahip İskandinav ülkeleriyle karşılaştırabilirsiniz, o zaman uluslararası arenada kaç oyuncu ürettiğiniz konusunda yüzde olarak çok geridesiniz. Türkiye liglerinde zaten çok fazla para kazanma şansı olması ve Türk gençlerinin büyük Avrupa kulüpleri için bir seçenek olması, bir pazar oluşturmamış olması dezavantaj. Türk antrenörler, genellikle kendi liglerinde oynamış, en iyi kulüplerdeki daha büyük antrenörlerin farklı deneyimlerini paylaşma fırsatı bulamamış eski futbolcular. Türk futbolunun değişmesi lazım. Pek çok Türk teknik direktörün birçok maçta inanılmaz bir cesarete sahip olduğunu görüyorum. Birçok kulüp ve taraftarın yüksek, makul olmayan talepleri var. Şu anda başarılı olan teknik direktörler yaşlanıyor gibi görünüyor ve Türk kulüplerini büyük kupalarda daha ileriye taşımayı başaran ve diğerlerini etkilemeyi başaran teknik direktör yok. Tıpkı lige imza atmak için yabancı uyruklu Türk oyunculara baktığınız gibi, belki de uluslararası deneyime sahip veya ülke futboluna yeni etkiler getirebilecek Türk antrenörlere sahip olduğunuz yerlere bakmalısınız. Türk oyunculara gelince, uluslararası arenada iyi Türk oyuncular var ama ne yazık ki yurt dışında doğuyorlar. Türkiye’de kulüplerin, federasyonun yapamadığı işin meyvesi bu. Ülke genelinde gençlik eğitiminde nasıl ve nelere öncelik verildiği, ülkede çocuk ve gençlerin spor yapmaları için hangi koşulların sağlandığı gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası, futboldaki bir sonraki trendin ne olacağını göstermenin bir yolu"

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na ilişkin de konuşan Melke Alan, "Futbol açısından, Messi, Rivaldo, Ronaldinho ve eski Ronaldo’nun temsil ettiği karizmaya ve beceriye sahip, yani sahada beklenmedik şeyler yapabilen futbolcuları özlüyorum. Bugünkü maçlar ve sonuçlar futbolun nereye doğru gittiğini gösteriyor, Fas gibi takımlar yarı finale çıkıyor. Güçlü bir oyun kimliğine ve takım moraline sahip olan ancak bir neslin değişimini de başarmış takımlar. Takımın oyuncularına bakarsanız, takımın neredeyse tamamı büyük liglerdeki kulüplerde oynuyor, bu onlara iyi bir gelişme sağladı ama aynı zamanda maçları kazanmak için neyin gerekli olduğunu anlamalarını sağlıyor ve bu sadece çok çalışmak değil; doğru çalışmak. Maçlar bir kez daha gösteriyor ki bir yıldıza güvenmek ve her şeyi ona yaptırmak ve önemli maçlara karar vermek işe yaramıyor, ancak gerektiğinde birlikte kendilerinden isteneni yapan, birkaç yıldızdan oluşan güçlü bir takıma sahip olmak işe yarıyor. Oyuncuların çok deneyimli olduğu ve sınırlarının yanı sıra güçlü yanlarını da kabul ettikleri Hırvatistan gibi takımlardaki rutini de hafife almamak gerekir. Katar, Kosta Rika ve diğerleri gibi bazı takımların ne kadar savunmasız olduğunu ve bu seviyede sorunlar yaşadığını da bazı maçlarda açıkça görüyoruz. Dünya Kupası, önümüzdeki yıllarda futboldaki bir sonraki trendin ne olacağını göstermenin bir yolu" değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı kıtalardan deneyim toplamakla ilgileniyorum"

Kariyer hedeflerine dair ise tecrübeli teknik direktör, şu cümlelere yer verdi:

"Farklı kıtalardan deneyim toplamakla ilgileniyorum ama aynı zamanda oyun fikrimi ve çalışma yöntemlerimi, dünyanın her yerinde var olan farklı oyun tarzlarıyla görmek ve karşılaştırmak istiyorum. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok takımın daha iyiye doğru geliştirilebilecek parçaları olduğunu görüyorum ama sonra neden yapmıyorlar merak ediyorum? Sadece bu parçalara sahip kulüplere girmek ve belki de onları daha iyi hale getirme fırsatı elde etmek ilginç. Bir antrenör olarak, işin farklı bölümlerinde ve farklı seviyelerde geliştiğini hissetmek için önceki yıllara göre daha iyi sonuçlar elde etme güdüsü her zaman benim için önemli olmuştur. Başkalarının yapmadığı şeyleri yapmayı seviyorum çünkü benim ilgim diğerlerinin yapamadığı alanlarda başarılı olmak. Biz antrenörler, oyuncuların gelişiminde büyük bir rol oynadığımızı ve yapbozun önemli bir parçası olduğumuzu anlamalıyız, bu da bizden kariyerlerimizde farklı görevler üstlendiğimizde bir fark oluşturacağımız konusunda net olmamızı gerektiriyor. Bu nedenle, en sorumlu antrenörlerin piyasadaki en iyiler olduğuna inanıyorum ama bu onların en başarılı oldukları anlamına gelmez."