Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı deniz karakol uçağı hizmete girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

Meltem-3 projesi kapsamında 6'ncı deniz karakol uçağı hizmete girdi
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sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meltem-3 Projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.