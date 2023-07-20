MEM'de Suna Kan anısına konser

Keman sanatçısı Ozan Sari ile piyano sanatçısı Çağdaş Özkan, Türkiye’nin en iyi keman virtüözlerinden biri olan Suna Kan anısına Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde konser verdi.

Türkiye’nin en iyi keman virtüözlerinden biri olan ve geçen Haziran ayında hayatını kaybeden Suna Kan, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) düzenlenen özel konserde anıldı. Keman sanatçısı Ozan Sari ile piyano sanatçısı Çağdaş Özkan’ın, Suna Kan anısına düzenlediği konsere klasik müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Sari ve Çağdaş ikilisi, anı konserinde dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini başarıyla icra etti. Müziğe henüz 4 yaşındayken başlayan, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan dereceyle mezun olan ve dünyaca ünlü solistlerle çalışmalar yapan Ozan Sari, kemandaki ustalığını konuşturdu. Gerek vokal gerekse enstrümantal eşlik alanında geniş bir repertuara ve tecrübeye sahip olan, ABD’nin en prestijli müzik okullarından birinde yüksek lisans derecesini tamamlayan, ulusal ve uluslararası birçok festivalde sahne alan Çağdaş Özkan da, piyano performansıyla izleyenleri mest etti. Ozan Sari ve Çağdaş Özkan ikilisi, müzenin etkileyici ortamında W.A. Mozart, A. Corelli, A. Schnittke, H. Wieniawski, P. De Sarasate ve B. Bartok’un eserlerini bu kez Suna Kan anısına çaldı. Eser aralarında sık sık alkışlanan Sari ve Özkan ikilisi, performanslarıyla izleyenleri mest etti.