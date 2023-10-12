MEM'de yeni sezon Cihat Aşkın konseri ile başladı

Türkiye’de keman ekolünün önemli temsilcilerinden keman virtüözü Cihat Aşkın ve ülkemizin en duyarlı duo piyanisti olarak tanınan Çağdaş Özkan, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nin sezon açılışında verdiği konserle izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, yeni sezona renkli bir konserle başladı. Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yer alan konserde Türkiye’de keman ekolünün önemli temsilcilerinden biri olan ve dört kıtada verdiği konserlerde Doğu ve Batı kültürünü sentezleyen eserleriyle sanatını yansıtan keman virtüözü ve besteci Cihat Aşkın sahne aldı. Aşkın’a Türkiye’nin en duyarlı duo piyanisti olarak tanınan Çağdaş Özkan eşlik etti. Klasik müzikseverlerin ilgi gösterdiği ve biletlerin önceden tükendiği konsere, Nilüfer Belediye Başkanvekili Remzi Çınar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de katıldı.

İki ayrı bölümden oluşan konserin ilk kısmında sanatçılar, Aşkın’ın düzenlemelerini ve Türk Beşleri’nin eserlerini yorumladılar. İkinci bölümde ise dünya klasikleri arasında yer alan parçaları icra ettiler. Keman ve piyanonun ahengini ortaya koyan ve performansları ile izleyenleri hayran bırakan iki usta isim, konser sonunda konuklar tarafından alkışlandı. Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Remzi Çınar, konser sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

Genç müzisyenlerin kariyerlerini ilerletmeleri konusunda destek olan keman virtüözü Cihat Aşkın, konserden bir gün önce de Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden seçilen keman öğrencileri ile ‘Master Class’ etkinliğine katıldı. Burada öğrencilerin performanslarını izleyen Aşkın, enstrümantal olarak eşlik edip, önerilerde bulundu. Öğrencilere özgün yorumlamanın öneminden bahseden Aşkın, soyut kavramların somutlaştırılmasında sanatın gücünden yararlanmalarını istedi. Performansları sırasında izleyici ile kuracakları bağa da dikkat çeken Aşkın, iletişim sanatının önemini vurguladı.

MEM Sahne sezon boyunca değerli konserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. 19 Kasım 2023 Pazar günü Saat 20.00’da Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu; 20 Aralık 2023 Çarşamba günü de saat 20.00’da Her-Dem Türk Müziği Topluluğu, ‘Cumhuriyetin Müziği’ Türk Müziği Konseri’nde Güniz Alkaç, Cüneyt Aslan ve İlberk Kaya sahne alacak. MEM Genç Sahne Konserleri’nde de 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00’da İdil Naz Alıcı, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü Saat 20.00’da Bilge Su konser verecek.