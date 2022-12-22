MEM Sahne'de Golden Horn Brass'tan keyifli konser

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, bakır nefesli oda müziği topluluklarının önde gelen isimlerinden Golden Horn Brass’ı MEM Sahne’de müzikseverlerle buluşturdu. Klasik, caz, pop, halk ezgilerini kendi yorumlarıyla seslendiren grup, ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı ve her kıtadan çok özel enstrümanların yer aldığı Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), müziğin değerli isim ve gruplarını sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Müzenin etkileyici ortamı içinde yer alan MEM Sahne’de, Golden Horn Brass grubu müzikseverlerle buluştu. Konseri izleyenler arasında Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un eşi Fethiye Sanlıkol da yer aldı. Begüm Gökmen tarafından kurulan, Türkiye’nin ilk ve uzun soluklu bakır nefesli oda müziği temsilcilerinin başında gelen Golden Horn Brass hem repertuarı hem de sahne performansıyla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Kornoda Begüm Gökmen, trompette Julian Lupu ve Renato Lupu, tuba da Sinan Şirin, trombonda Emre Berbergil, klasik, caz, rock ve türküleri kendi yorumlarıyla seslendirdi. Seyirciyi de alkışlarıyla konserine dahil eden Golden Horn Brass, “El Gato Montes”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Carmen&Habanera”, “Dere Geliyor Dere”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi farklı türlerden eserleri, enstrümanları eşliğinde çalan Golden Horn Brass, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Golden Horn Brass üyelerine çiçek vererek teşekkür etti. Aslan, MEM Sahne’nin 2023 yılında da çok özel konserlere ev sahipliği yapacağını söyledi. 25 Ocak’ta Boshphorus Trio’yu konuk edecek olan MEM Sahne, 28 Şubat tarihinde de Cihat Aşkın&Roberto Issoglio ikilisini müzik tutkunlarıyla buluşturacak.