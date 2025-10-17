Meme kanserine 'pembe' farkındalık

Kocaeli’de sağlıklı ve aktif yaşam sürmeleri adına kadınlar, Dünya Meme Sağlığı Günü’nde açık havada sporla buluştu. Dünya genelinde meme sağlığı sembolü olan pembe kurdele, bu etkinlikte gururla taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezleri, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında anlamlı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Anne Şehir üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, kadınlar meme sağlığına dikkat çekmek amacıyla pembe kurdelelerini taktı ve birlikte adım attı. Katılımcılar, sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel günde hem yürüyüş yaptı hem de açık havada sporla buluştu. Anne Şehir üyeleri, pembe renkli kıyafetleriyle dayanışmayı simgeleyen tablo oluşturdu. Etkinlikte yer alan kadınlar, farkındalığın ve birlikte hareket etmenin gücünü bir kez daha gösterdi. Yürüyüş sonrası, uzman eğitmenler eşliğinde açık hava egzersizleri yapıldı. Sporun ardından meme sağlığı konusunda bilgilendirici paylaşımlar ve erken teşhisin önemi üzerine sohbetler gerçekleşti. Katılımcılar, bu etkinlikle hem fiziksel olarak hareket etti hem de ruhsal olarak desteklendi.

Dünya genelinde meme sağlığı sembolü olan pembe kurdele, bu etkinlikte gururla taşındı. Her bir kadın, takmış olduğu kurdeleyle sağlığı için adım atmanın ve başkalarına örnek olmanın önemine dikkat çekti. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, kadınların hayatın her alanında daha güçlü, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak var olmasını desteklemeye devam ediyor. Bu özel günde atılan her adım, farkındalık zincirine anlamlı bir halka daha ekledi.