Meme kanserine dikkat çekmek için 'kanserojen' kostümlü defile

Bursa’da meme kanserine dikkat çekmek için düzenlenen defilede, kanserojen etkisi bulunan atık maddelerden yapılan giysiler tanıtıldı.

Bursa Kanser Derneği tarafından düzenlenen defilede, kanserojen etkisi bulunan atık maddelerden yapılan giysiler kanser hastası kadınlar ve yakınları tarafından tasarlanıp sergilendi.

Sigara paketleri, lateks eldiven, çöp poşeti, plastik ve kağıt çatal kaşık ile tabaklardan tasarlanan elbiseler defilede en büyük ilgiyi gören kostümler oldu.

Dernek Başkanı Aysun Arslan, "Kanser hastalığı toplum için büyük bir yaradır. Toplumumuzun vebası. Hayatımızda birçok insanın hikayesine nispeten şahitlik edebiliyoruz. Taramalarımızın, kontrollerimizin yapılması çok kıymetli. Bizlerin üzerine düşen sosyal sorumluluk projelerimiz de halkı taramalara davet edebilmek. Onların hayatında bir kişiye dahi dokunabiliyorsak çok kıymetli" diye konuştu.