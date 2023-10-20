Meme kanserine dikkat çektiler

Doruk Nilüfer Hastanesi'nde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde özel stant oluşturuldu.

Meme kanserine dikkat çektiler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Doruk Nilüfer Hastanesi’nde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde özel stant oluşturuldu.

Bursa Kanserle Savaş Derneği ve Doruk Nilüfer Hastanesi tarafından birlikte gerçekleştirilen etkinlikle meme kanseri hakkında hastalara ve yakınlarına açıklanmalarda bulunuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Dünya genelinde her yıl binlerce kadına meme kanseri teşhisi konduğunu belirlen uzmanlar, “Meme kanseri erken teşhis edildiğinde, tedavi şansı önemli ölçüde artar. Bu nedenle, her yıl ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilir ve bu ay boyunca meme kanseri hakkında bilinçlenmeyi ve erken teşhisin önemini vurgulamayı amaçlarız” dediler.