Meme kanserine dikkat çektiler

SUBÜ İletişim Topluluğu tarafından ‘Meme Kanserini Fark Et, Pembe Kurdele Tak’ başlıklı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Topluluğu, geride kalan Ekim ayının aynı zamanda Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olması nedeniyle ‘Meme Kanserini Fark Et, Pembe Kurdele Tak’ başlığıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Sapanca Meslek Yüksekokulu’ndaki etkinlikte MYO personellerine ve öğrencilerine pembe kurdeleler dağıtıldı. Meme kanserinin toplumda farkındalığı artırılması gereken önemli bir hastalık olduğunun altını çizen İletişim Topluluğu Öğrenci Başkanı Yasin Uçar, “Bu etkinlikle erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak istedik. Bir insanın dahi farkındalık kazanması bu farkındalığın topluma daha çok yansımasına katkı sağlayacaktır. Biz küçük adımlarla büyük farklar ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle farkındalık etkinliklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.