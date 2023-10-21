Meme kanserine erken teşhis çağrısı

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, "hisset, fark et" sloganı ile farkındalık oluşturmaya çalıştılar

VM Medical Park Bursa Hastanesi ile Kanserle Savaş Derneği, meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatmak için basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi ile Kanserle Savaş Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı basın toplantısında meme kanserinin sonuçları ve erken teşhisinin önemi hakkında çağrıda bulunuldu. Toplantıda meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatabilmek için yapılan proje ve faaliyetlerden bahsedildi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, “Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması dolayısıyla hastanemizde ve grup bünyemizde birçok etkinliğimiz oldu. Erken teşhis hayat kurtarır. Biz de birçok kadına ulaşabilmek için bu anlamlı ayda Bursa Kanserle Savaş Derneği başta olmak üzere birçok STK’nın düzenlediği organizasyona katılmaya çalıştık” dedi.

“Hisset, fark et sloganı ile farkındalık oluşturduk”

Halk ve toplum sağlığının öncelikleri ve kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Molla, “Çok değerli hekimlerimizle birlikte bu ay okulların, sendikaların, belediyelerin düzenlediği tüm etkinliklerde olmaya çalıştık. Değerli basın mensuplarımızla yaptığımız aktivitelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Ekim ayı içinde ulaşabildiğimiz her kadına erken teşhisin önemini aktarabilmek adına birçok faaliyette bulunduk. ’Erken teşhis hayat kurtarır’ dedik. Kanserle Savaş Derneği’nin de mottosu olan ‘hisset, fark et’ sloganı ile farkındalık oluşturmaya çalıştık” şeklinde konuştu.