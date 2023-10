Meme Kanserine farkındalık için yürüdüler

TAKİP ET

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıklı kadınlar; Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık etkinlikleri dahilinde anlamlı bir yürüyüşe imza attı.

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Kırlangıç AVM ile Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri arasındaki 300 metrelik alanda gerçekleşen yürüyüşte; meme kanserine yönelik toplumsal bilgilendirmeye yönelik pankart ve dövizler de açıldı.

Aralarında doktorların bulunduğu sağlıkçıların da katıldığı yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim tarihleri arasındaki dönemin Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıktığını belirten Dr. Ganigil, “4 Şubat 2021’de Dünya Sağlık Teşkilatı, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11.7’si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından yüzde 11.4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin yüzde 10 ile üçüncü sıklıkta görüldüğünü bunları rahim kanseri takip ettiğini duyurmuştur. Her yıl Ekim ayında düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde ‘Pembe Kurdele’ teması kullanılmaktadır. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünce önerilen ve KETEM birimlerince taraması gerçekleştirilen 3 kanser türü vardır. Bunlardan ilki; kadınlarda meme kanseri taramasının yapılmasıdır. 20 yaş üzerinde iki yılda bir kez, 40 yaş üzerinde yılda bir kez doktor tarafından klinik meme muayenesi (KMM) ve 40-69 yaş arasında iki yılda bir kez mamografi çekilmesi önerilmektedir. Sözü edilen merkezlerimizde Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz ve randevu sırası beklemeden hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi ) eğitimi verilmekte ve broşür dağıtımı da yapılmaktadır. İkinci tarama ise; Kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması yapılmasıdır. 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda her 5 yılda bir smear ve HPV- DNA testi yaptırılması gerekmektedir. Üçüncü tarama ise; kolorektal kanser taraması yapılmasıdır. Kolorektal kanser taramaları 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırılmalı ve her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırılmalıdır. Bu bahsettiğim KETEM taramaları Ayvalık Devlet hastanemizde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafınca ücretsiz olarak yapılabilmektedir. KETEM birimimizin tek amacı erken tanı ile ilerlememiş kanser tanısının önüne geçebilmek ve siz değerli bireylerimizin sağlığını korumaktır. Unutulmamalıdır ki; erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Etkinlikte erken teşhis sayesinde kanser hastalığını yenmiş olan kadınlar da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erken teşhis sayesinde kanseri yenen Bin-Birlikte-Umut Kanser Derneği Kurucusu Semiramis Karaarslan, “Erken teşhis kesinlikle hayat kurtarır. Bunun en iyi örneğini kendimden biliyorum. Kanser olduğumu tesadüfen öğrendim. Ama ilk hastalığı ilk aşamada yakaladığım için kurtuldum Yeniden doğmuş gibi oldum. Tüm kadınlara sesleniyorum; KETEM’lere mutlaka gidin. Mamografi çekilip, erken teşhis olduğu takdirde hayatlarınız kurtulmuş olacak. Eğer gerekten sevdiklerimizi düşünüyorsak, mutlaka KETEM’lere uğrayın” dedi.

Nesrin Hayal de, “On yıldır kanser hastalığı ile mücadele ediyorum. Ama çok şükür bu süreçte her şey güzel geçti. Bu hastalığı ilk safhada Ayvalık’taki KETEM’de yaptırdığım testlerle öğrendim. Dolayısıyla farkındalık çok önemli. Erken teşhis çok önemli. Bundan öncesinde de her 6 ayda bir kontrol yaptırmak da hayati önem taşıyor” dedi.

Erken teşhis sonucunda hastalığı yenenlerden Güler Ertem, “6 sene önce Ayvalık Devlet Hastanesi’nde mamografi çektirmiştim. Mamografi çekilinceye kadar hiçbir şekilde rahatsızlığım yokken, meme kanseri olduğumu öğrendim. Hastalık bedenimde son derece saldırgan bir ivmeyle ilerliyordu. İzmir’de ameliyatlarım oldu. Şu anda hastalığım sürüyor. Kontrollerim devam ediyor. İlaçlarımı kullanıyorum. Şu anda çok şükür sağlıklıyım. Erken teşhisin kesinlikle bu hastalıkta son derece önemli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kanser hastalığını atlatan Sevtap Şahin Sezgin ise, “Ben de bu hastalığı atlattım. Vücudumun çeşitli bölgelerinde zaman zaman kanserli hücrelerle mücadele ettim. Bu hastalıkla mücadele de erken teşhis kadar, en güzel mücadele moralli olmak. sevenlerinle birlikte olmak. Tıp da, her şeyin çaresi var. Moralli olmak ve birlikte olabilmek çok güzel” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırlangıç AVM’den Ayvalık Belediyesi’ne ait Sarı Zeybek Tesisleri’ne farkındalık yürüyüşü yapan Ayvalıklı kadınlar, tesislerde yudumladıkları çaylar eşliğinde doktorlardan meme kanseri ve türevleriyle ilgili bilgiler aldıktan sonra etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Ayvalık Gelişim Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın başarılı sporcularıyla MHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve MHP’li kadınlar da destek verdi.