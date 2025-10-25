Medicana Bursa Hastanesi ve ONKODAY (Onkoloji Dayanışma Derneği) iş birliğiyle, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla "Meme Kanserine Karşı Bir Sonraki Durak: Mamografi" başlıklı farkındalık söyleşisi düzenlendi.

MBA Okulları Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Program, Gazeteci Ahmet Emin Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Söyleşide; ONKODAY Derneği Yönetim Kurulu Uyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım ve Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar konuşmacı olarak yer aldı.

Uzmanlar, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Katılımcılara; düzenli doktor kontrollerinin, kendi kendine meme muayenesinin ve mamografi taramalarının erken teşhis açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, ideal kiloda kalma ve sigaradan uzak durmanın, hastalığın görülme riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

Programda, meme kanserinin kimlerde daha sık görüldüğü, hangi yaş grubundan itibaren taramaların yapılması gerektiği ve risk faktörlerinin kişisel düzeyde nasıl hesaplanabileceği gibi konular da ele alındı. Uzmanlar, meme kanseri ihtimalinin genetik, hormonal ve yaşam tarzı etkenleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, meme kanseri farkındalığına destek olmak amacıyla hazırladıkları anlamlı pankartlarla erken teşhisin önemine dikkat çekti. Söyleşi, öğrencilerden gelen soruların uzmanlar tarafından yanıtlanmasıyla sona erdi.