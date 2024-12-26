Meme kanserinin metastazlarını modelledi, 'Bilim Kadınları İçin' programından ödül aldı

L’Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen ve bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Bilim Kadınları İçin’ programında, Koç Üniversitesi’nden Dr. Ece Öztürk, meme kanserinin beyin ve akciğer metastazlarını 3 boyutlu modellemesiyle yeni tedavi yöntemlerine ışık tutmayı hedefleyen projesiyle ödüllendirildi.

Lider tekno-güzellik şirketi L’Oréal Türkiye’nin 22 yıldır sürdürdüğü ‘Bilim Kadınları İçin’ programı, 40 yaş altındaki genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını takdir ederek, projelerinin uluslararası düzeyde tanınmasına olanak sağlıyor. Bu yıl, ödül alan 4 bilim kadınının önemli çalışmaları kamuoyuyla paylaşılırken, dikkat çeken yenilikçi projeler vurgulandı. 2024 yılı ödülleri, L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen’in ev sahipliğinde ve 2017 yılında L’Oréal Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü’nü kazanan ODTÜ İVME-R Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün onur konuğu olduğu özel bir törende takdim edildi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi’nden Dr. Ece Öztürk, meme kanserinin akciğer ve beyine metastazlarını 3 boyutlu modelleyerek yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan projesiyle bu yılın ödül kazananlarından biri oldu.

Kanser metastazlarına odaklı tedavinin yolu açılıyor

Yapılan açıklamaya göre, günümüzün en zorlu hastalıklarından olan kanserin en yaygın türleri arasında yer alan meme kanseri mücadele konusunda daha isabetli tedaviler uygulanmasının yolunu açmayı hedefleyen Dr. Ece Öztürk, meme kanserini anlamaya yönelik geliştirdiği projede, birincil kanser ortamı yerine akciğer ve beyinde gelişen metastazlara odaklanıyor. Proje ile 3 boyutlu insan doku modelleri ile kanserin metastaz yapmış olduğu ortamdaki dokuya özgü davranışlarının ortaya konması hedefleniyor. Meme kanseri erken evrelerde başarı ile tedavi edilebilirken ileri evre kanserlerde başarı şansı oldukça düşüyor. Projede ileri evre tümörlerin ikincil organlardaki büyüme mekanizmalarının daha iyi anlaşılması yolu ile evreye ve metastazın gerçekleştiği organa özgü tedavi yaklaşımları geliştirilmesinin yolu açılıyor. Öztürk, ileriye yönelik ise bu modellerin kişiye özel şekilde geliştirilmesi ve kişiselleştirilmiş tıp tedavileri için kullanılmasını hedefliyor.

Projesi hakkında bilgi veren Dr. Öztürk, “Araştırmamız, kanser gibi dünyada ölümlerin başlıca sebepleri arasında yer alan bir hastalığın daha iyi anlaşılmasına katkı sunmayı ve kişiselleştirilmiş tıp alanında kullanılmak üzere metastazlara özgü pre-klinik modeller geliştirmeyi hedefliyor. Bu modeller, ileride hastalara özgü ilaç taramaları ve daha etkin tedavi stratejileri geliştirilmesi için kullanılabilir” dedi. Ayrıca, gençlerin bilime yönlendirilmesinin önemine değinerek, üniversite öncesi eğitim kurumlarında bilimsel çalışmalara yönelik programlar, seminerler ve tanıtım etkinliklerinin büyük rol oynadığını vurguladı. L’Oréal-UNESCO ‘Bilim Kadınları İçin’ programının bu anlamda önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Dr. Ece Öztürk’ün kanser araştırmalarındaki yenilikçi adımları

Açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği lisans programından mezun olan Dr. Ece Öztürk, doku mühendisliği ile ETH Zürih Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programında tanıştı. Doktora çalışmalarını da ETH Zürih’te sürdüren Öztürk, biyomalzeme mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında biyomimetik doku modelleri geliştirme üzerine yoğunlaştı. Hastalıkların modellenmesi ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde doku mühendisliğini kullanma hayalini gerçekleştirmek için doktora sonrası çalışmalarını İsviçre Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenen bir proje kapsamında ABD’de Columbia Üniversitesi’nde yürüttü. Bu süreçte akciğer doku mühendisliği, indüklenebilir kök hücre temelli dokular ve çip-üstü kanser modelleri üzerine araştırmalar yaptı.

2020 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Öztürk, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) bünyesinde kendi laboratuvarını kurdu. TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Avrupa Komisyonu’nun Marie Sklodowska-Curie fonlarıyla desteklenen bağımsız araştırmalar yürüten Öztürk, üç boyutlu kanser modelleri oluşturarak kanserin hücre-hücre ve hücre-çevre etkileşimlerini anlamayı ve hastalığın ilerlemesini durduracak yeni stratejiler geliştirmeyi hedefliyor.