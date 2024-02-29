Memleket Partisi ABB Adayı Hasar: '(Mansur Yavaş'ı) Ankara'daki reklam bütçesini açıklamaya davet ediyorum'

Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Burak Hasar, Mansur Yavaş’ın reklam bütçesini açıklaması gerektiğine vurgu yaparak, “Kendisi mal varlığını açıklama hassasiyeti gösterdi. Bu konuyla alakalı kendisini tebrik ediyorum ancak ben kendisini Ankara’daki reklam bütçesini açıklamaya davet ediyorum. Çünkü ben bu reklam bütçesinin ne kadar olduğunu araştırdığımda hesap makinelerinin yetmeyeceğine dair çok ciddi geri dönüşler aldım” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve ABB Başkan Adayı Dr. Burak Hasar, başkentte bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hasar, konuşmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 2014 yılında “İsrafı bitireceğiz” ve “Ankara’da yatağına aç giren çocuklar olduğu sürece israf etmeyeceğim” sözlerini hatırlattı. Hasar, Ankara’nın her yerinde Yavaş’ın posterleri olduğuna dikkati çekerek, “Kendisi mal varlığını açıklama hassasiyeti gösterdi. Bu konuyla alakalı kendisini tebrik ediyorum ancak ben kendisini Ankara’daki reklam bütçesini açıklamaya davet ediyorum. Çünkü ben bu reklam bütçesinin ne kadar olduğunu araştırdığımda hesap makinelerinin yetmeyeceğine dair çok ciddi geri dönüşler aldım” dedi.

“Az israf, el insaf Mansur Yavaş”

Hasar, kendi reklam bütçesinin Yavaş’ın reklam bütçesinin yüzde 1’i bile olmadığını söyleyerek, “Eğer kendisi bunu cebinden harcıyorsa, helal yolla kazanılan bir paranın suç olmadığını düşünenlerdenim dolayısıyla tebrik ederim. Eğer kendisi destek alıyorsa, kimlerden ne için ne karşılığında destek alıyor bunu halkımın dikkatine sunuyorum ve onların değerlendirmesine sunuyorum. Kendisi bir açıklama yaptı dedi ki, ‘İl başkanlığımız yapıyor’ halbuki 2009 yılında seçimi kaybedip istifa edip 2014 yılında tekrar hatırladığı Cumhuriyet Halk Partisi’nden bahsediyor. Başkası israf yapınca başkası israf yaptı oluyor ama siz yaptığınız zaman kaybolan milli servet olmuyor. Depremzede yatacak yer bulamazken Ankara’da kent yoksulluğu ayyuka çıkmışken yapılan bu israf inanılmaz bir boyutta. Ben Ankara tarihinin böyle bir reklam kampanyasının bundan görmediğini düşünüyorum ve bunun çok büyük bir israf olduğunu düşünüyorum. Kendisi ne diyor ‘Az Laf Çok İş’ değerli arkadaşlarım ben de sayın Yavaş’a ‘Az israf, el insaf Mansur Yavaş’ diyorum. Kendisini reklam bütçesini açıklamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer adaylar hakkında da konuşan Hasar, “Benim a takımıyla, b takımıyla işim gücüm olmaz” diyerek belediyeciliğin ahlak bekçiliğinden geçmediğine inandığını söyledi.