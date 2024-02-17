Memleket Partisi İBB başkan adayı Berk Hacıgüzeller oldu

Memleket Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği aday tanıtım toplantısında İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından açıklanan aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Oğuz olarak açıklandı.

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 63 belediye başkan adayının açıklanacağı tanıtım programı düzenlendi. Eyüpsultan’da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti yöneticileri ve belediye başkan adayları katıldı. Aday tanıtım programında İstanbul başta olmak üzere 3 Büyükşehir, 1 il, 56 ilçe ve 2 belde olmak üzere 63 belediye başkan adayını açıklandı.

“7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz”

28 Mayıs seçimi öncesinde 6’lı masayı uyardığını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Belediye başkan adayı yapay zeka ile seçilmez. Belediye başkan adayını yapay zeka seçmez, örgüt seçer, örgüt, üye seçer. Bu ülkenin sadakate değil liyakate ihtiyacı var. İşinin ehli insanlar olacak. İyi mühendis, iyi doktor, iyi öğretmen olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde uyardık: dedik ki yanlış yapıyorsunuz, bu yaptığınız doğru değil. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Bu doğru değil. 6’lı masa bu doğru değil dedik. Yok doğru dediler. 39 milletvekilini verdiler. Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekili verdiler. Onlardan bir tanesi İstanbul Milletvekili Saadet Partisinden, şimdi Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, CHP listesinden seçilmiş Saadet Partisi İstanbul Adayı, İstanbul’un 5 yılı boşa geçti diyor” dedi.

“Şimdi adayları belirlerken eş, dost, ahbap diye belirlediler”

CHP’yi eleştiren İnce, “Ne yaptığınızı gördünüz mü? Ben uyardım sizi. Başka biri Gelecek Partisi’nden CHP listelerinden seçilmiş, milletvekili Selim Temurci, ben Murat Kurum’u destekleyeceğim diyor. Utanmazlıkta zirve. Şimdi adayları belirlerken eş, dost, ahbap diye belirlediler. Bakın CHP’de bir gelenek var. CHP’de bir parti içi iktidar var, bir de parti içi muhalefet var. Parti içi iktidar 40 yıldır benim bildiğim seçim gününü düşünür. Seçimi kazanmak için uğraşır. Parti içi muhalefet ise seçimden bir gün sonrayı düşünür. Bu hep böyleydi” şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından açıklanan İstanbul ilçelerinde başkan adayları ise şu şekilde;

Arnavutköy: Ruhi Tuncel, Ataşehir: Reşat Şahin Öztürk, Avcılar: Çiğdem Eriş, Bağcılar: Bülent Uygur, Bahçelievler: Kerem Usta, Bakırköy: Ümit Yaşar Demir, Başakşehir: Nejdet Alavi, Beykoz: Ufkun Doğan, Beylikdüzü: Cihan Avcı, Beyoğlu: Yavuz Fırıldak, Büyükçekmece: İbrahim Dönmez, Çatalca: Gökhan Çavuşdağ, Çekmeköy: İbrahim Biçer, Esenyurt: Tanju Karakuş, Eyüpsultan: Ali Yeditepe, Fatih: Ayşegül Sevinmiş, Gaziosmanpaşa: Ahmet Hızlı, Güngören: Tunca Tuncer, Kadıköy: Fahrettin Eroğlu, Kağıthane: Hasan Söyler, Kartal: Murat Dal, Küçükçekmece: Mikail Yılmaz, Maltepe: Orhancan Subaşı, Pendik: Kağan Tangör, Sancaktepe: Adem Kaya, Silivri: Zülfiye Güneş, Sultanbeyli: Murat Dönmez, Şişli: Mehmet Göğerçin, Tuzla: Sait Terzi, Üsküdar: Lale Özel