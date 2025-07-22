Memleket Partisi kapatıldı

Memleket Partisi, bugün gerçekleştirilen 2’nci Olağanüstü Kurultay’da oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamladıklarını belirterek, "Delegelerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimiz ve kurucularımız partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek. Biz bu memleketin ağacını, yeşilini, taşını, toprağını, insanını seviyoruz. Yüreğimizdeki bu memleket sevdasıyla Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin yanında cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Memleket Partisi’nin kuruluş felsefesinin Türk demokrasisine katkı sunmak ve memleket sevgisini siyasetle buluşturmak olduğunu belirten Güven, "Hukuki varlığı bugün alınan bu kararla sonlandırılmış olsa da partimizin değerleri ve mücadelesi yol arkadaşlarımızın kalbinde yaşamaya devam edecektir. Başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce olmak üzere kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza, örgütlerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

Partinin Genel Sekreteri Avukat Halil İlker Çelik ise kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Memleket Partisi’nin kapatılmasına ilişkin gündemle toplanan 2’nci Olağanüstü Kurultayımız bugün saat 09.00 itibarıyla başlamış olup, oylama sonuçları 17.00’de açıklanmıştır. Toplamda 277 delege oy kullanmıştır. Yapılan oylamada 220 delege ‘kapatılsın’, 55 delege ‘kapatılmasın’ oyu kullanmış, 2 oy ise geçersiz sayılmıştır. Partimiz, alınan bu karar ile hukuki süreci şeffaf ve demokratik bir şekilde tamamlamıştır ve partinin tüzel kişiliği hukuki olarak sona ermiştir. Memleket Partisi temiz, ilkeli ve saygın bir mücadeleyi geride bırakmıştır."