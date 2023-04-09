Memleket Partisi milletvekili aday listesi YSK'ye teslim edildi

Memleket Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen isimler, partinin genel başkanı Muharrem İnce’nin onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

Memleket Partisi, Genel Başkan Muharrem İnce’nin onayının ardından milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti.

Listeyi teslim ettikten sonra konuşan Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, “81 il seçim bölgesinde 600 milletvekili adayımızı 14.30 itibarıyla YSK’ye teslim etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız işlemlerini tamamlıyor içeride. 600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye’nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra görmüş olacaksınız hep beraber. Memleket Partisi olarak kadınlarla gençlerle tüm partililerimizle seçimden birinci parti çıkacağımıza, genel başkanımız Muharrem İnce’yi de Cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.