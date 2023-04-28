Memleket Partisi Silivri'de saha çalışmalarını sürdürüyor
Memleket Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Tusal Tolga Kırlı ve milletvekili adayları Silivri'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. STK ve oda ziyaretleri sonrasında esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Memleket Partisi Milletvekili adayları Ertuğrul Günsever, Yunus Can, Ünal Kirmiç, Başak Erünsal, Çiğdem Eriş, Pınar Alyansoğlu, Tuna Açıkgöz, Abdülkadir Tozyılmaz ve Ezgi Sabaz, ilçe başkanı Dr. Tusal Tolga Kırlı başkanlığında Silivri’de STK ve oda ziyaretleri sonrasında esnaf ziyaretleri de yaptı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Genel başkanları Muharrem İnce ve milletvekili seçimlerinde de partilerine destek istedi.