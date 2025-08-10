Memleketten ayrılık hüznü: Gurbetçiler dönüş yolunda

Yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın burukluğunu yaşayarak Avrupa’ya dönüşe geçti. Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Oluşan yoğunlukta bekleyen gurbetçiler, hem tatilin keyfini hem de ayrılığın burukluğunu yaşıyor.

"Kalbimiz buruk ama mecbur dönüyoruz"

Memleketi Trabzon’dan Almanya’ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen Zeynep Doğan, tatil boyunca memleketin her köşesini gezdiklerini belirterek, "Bol bol anne baba ziyareti yaptık, büyüklerimizi gördük. Yaylalarımıza çıktık, denizlerimize gittik, yöresel yemeklerimizi yedik. İznimiz bitti, artık geri dönüyoruz. Geride annelerimiz, babalarımız, bebeklerimizin dedeleri, akrabalarımız kaldı. Kalbimiz biraz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık. İnşallah yolculuğumuz sağ salim geçer" ifadelerini kullandı.

"Huzur içinde vakit geçirdik"

Antalya’dan İsveç’e ailesiyle dönüş yapan gurbetçilerden Koray Küçüksarı ise tatilin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Antalya’dan geliyoruz, ailemizle beraber hoş vakitler geçirdik. Huzur içinde memleketimizi gezdik, dostlarımızla görüştük. Şimdi dönüş zamanı. İnşallah yolumuz açık olur" diye konuştu.

"Oğlum ağladı, gitmek istemedi"

Almanya’ya dönen gurbetçilerden Taner Tabakoğlu ise, "Tekrar çıktık yola Almanya’ya gidiyoruz. İnşallah seneye tekrar geliriz. Gelirken bir heyecan oluyor ama giderken garip bir hüzün var. Çocuklar bile gitmek istemiyor. Oğlum beş yaşında, ağladı, ‘Baba kalalım’ dedi. Ama işimiz, düzenimiz orada. Gönlümüz burada ama mecbur dönmek zorundayız" dedi.