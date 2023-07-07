Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Yüzde 25’lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT’den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.