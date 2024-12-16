Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Artık enflasyon değil, refah konuşulsun istiyoruz'

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir mağduriyet tablosu ile karşı karşıyayız. Bu tabloyu düzeltmek için 2025 yılı Ocak ayı itibariyle refah payı olsun, artık enflasyon değil, refah konuşulsun istiyoruz” dedi.

Basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin haklarının enflasyon karşısında iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yüzde 33 olarak öngörülen yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 47,09 olarak güncellendiğini hatırlatan Yalçın, kamu görevlilerine 2024 yılı için yapılan yüzde 25 maaş artışının birinci 6 ayda Mart ayından, ikinci 6 ayda ise Ekim ayından itibaren enflasyona yenik düştüğünü dile getirdi.

Yalçın, gerçekleşen oranların işveren beklentisi ve hakem kararından 8 puan, gerçekleşen enflasyondan ise 22 puan sapmış olduğunu belirterek, “Kamu İşvereni ve Hakem Kurulu’nun maaş artış oranı ne hedeflenen, ne beklenen, ne de tahmin edilen enflasyon oranı kadar bile olmadı. Merkez Bankasının beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin ise kararı tutmadı. Sonuç itibariyle kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosu ile karşı karşıyayız. Bugün bu tabloyu düzeltmek için 2025 yılı Ocak ayı itibariyle refah payı olsun, artık enflasyon değil, refah konuşulsun istiyoruz” dedi.

“‘Ücret artışları enflasyonu artırıyor’ algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayış terk edilmeli”

Yalçın, 2025 Bütçesinin bu hafta tamamlanacağını hatırlatarak, kamu görevlilerinin ve emeklilerin beklentilerini de karşılayacak hükümlerin yer alması durumunda bütçe kanununda, gelir dağılımında adaletin sağlanabileceği asli düzenleme olacağını kaydetti.

Memur-Sen’in bu çerçevede taleplerini de sıralayan Yalçın, “OVP’de 2025 için yüzde 17,5 olan enflasyon beklentisinin gerçekçi olmadığı, ücretlerin yüzde 13, giderlerin ise yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artacağı gerçeğinden hareketle; az önce ifade ettiğimiz 22 puanlık kayıplarımız telafi edilmeli, memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır. ‘Ücret artışları enflasyonu artırıyor’ algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayış terk edilmeli, sorumlusu olmadıkları enflasyonun maliyeti sabit gelirlilerin sırtına yüklenmemelidir” ifadelerini kulandı.

Kamu görevlilerinin OVP’de hedeflenen yüzde 4 büyüme oranı nispetinde büyümeden, taban aylığına yansıyacak şekilde refah payı alması gerektiğini ifade eden Yalçın, bu şekilde gelir dağılımında adalet sağlanacağını kaydetti.

“Az kazanandan az, çok kazanandan çok’ verginin alındığı bir vergi sistemi tesis edilmeli”

Yapılacak maaş zammından daha fazlasının vergi olarak ödeneceği matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Yalçın, “‘Az kazanandan az, çok kazanandan çok’ verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek çalışanlar yüksek vergi yükünden kurtarılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“2025 yılı sonuna kadar 3600 ek gösterge hayata geçirilmeli”

Birinci dereceye gelen tüm kamu görevliler için 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, “2025 yılı sonunda toplu sözleşme süresi tamamlanacak. Bu süre tamamlanmadan 3600 ek gösterge verilmelidir” şeklinde konuştu.

2024 yılının emeklilerin ve emekçilerin yılı olduğunu sözlerine ekleyen ali Yalçın, seyyanen ödeme olan 8 bin 77 lira ve şu anda 15 bin lira olan ödemenin 5434’e göre emekli olanlara yansıtılması gerektiğini ve 5510’a göre çalışanların da primine dahil edilmesini talep etti.