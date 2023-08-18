Memur-Sen'den 81 ilde eş zamanlı eylem

Memur ve memur emeklisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dün hükümetin verdiği ikinci teklife tepki gösteren Memur-Sen, bugün 81 ilde eş zamanlı olarak protesto başlattı. Yapılan açıklamada, “Kamu işvereninin bu teklifi ne rasyonel ne de gerçekçidir” ifadeleri kullanıldı.

Memur ve memur emeklilerinin görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifi memurlar tarafından yetersiz bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifi “2024’ün ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif ediyoruz. 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5” olarak açıklamıştı. Bunun üzerine yetkili konfederasyon olarak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde yer alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin memur ve memur emeklisinin beklentilerinin altında kaldığını ifade etmişti.

Memur-Sen’in 81 ilde eş zamanlı olarak konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek,

"Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem Toplu Sözleşmede masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz. Kamu İşvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, ‘sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır’ sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz, 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu İşvereni ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştır. Bu sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

“Alın terinden tasarruf olmaz”

Memur-Sen olarak yaptıkları teklifin gerçekçi bir zemin üzerine kurulduğunu ve yapılan zam oranının yeninden değerlendirilmesi taleplerini yineleyen Öylek, “Biz, Kamu İşvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için “refah payı” uygulaması artık şarttır. Hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz. Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün” açıklamalarında bulundu.

Basın açıklaması için toplanan memur ve memur emeklileri açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.