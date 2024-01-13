Memur-Sen Engelli Komisyonu'ndan Gazze'ye destek ve Şehitlere rahmet yürüyüşü

Memur-Sen Engelliler Komisyonu koordinesinde ve 5 konfederasyonun engelli üyelerinin katılımıyla, Şehitlere Rahmet, İsrail ve Yandaşlarına Lanet temasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’ne yürüyüş gerçekleştirildi.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu ve içlerinde Hak-İş’in de bulunduğu toplam 5 konfederasyonun engelli üyeleri, Filistin’de gerçekleştirilen soykırım ile Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırılarda şehit olan 9 asker için yürüyüş gerçekleştirildi. ‘Şehitlere Rahmet, İsrail ve Yandaşlarına Lanet’ temasıyla düzenlenen yürüyüşte, engelli vatandaşlar Çukurambar Merkez Tuğba Altınok Camii’nden ABD Büyükelçiliği’ne kadar yürüdü. Engelli vatandaşlar yanlarında getirdikleri bastonlarını, koltuk değneklerini, tekerlekli sandalyelerini ve protez uzuvlarını büyükelçiliğin önüne bırakarak tepki gösterdi.

Yürüyüşün ardından bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, vicdansızlık hat safhaya çıktığı bir dönem yaşadıklarını belirterek, terör örgütlerine, İsrail’e ve ABD’ye lanetledi. Dönmez, “Dünyadaki sağlık örgütü, insan hakları dernekleri kör sağır dilsiz olsa da Anadolu’nun körleri, sağırları, dilsizleri ve topalları burada. Bunları o değerlere atfedip sevindirmememiz lazım. Onların yaptığı tamamen hainlik, vicdansızlık. Her ne kadar kulaklarını tıkasalar da buradan kulakları tıkalı olan arkadaşların, konuşamayan arkadaşların sessiz çığlığını işitmek üzere buradayız. Onun için gerek PKK’nın anası İsrail’e gerek gerek babası ABD’ye gerekse yandaşlarına PKK’ya, HDP’ye haykırmak için buradayız” açıklamasında bulundu.

ABD Büyükelçiliği önünde son bulan yürüyüşte katılımcılar, konuşmaların ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.