Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Temmuz maaşları seyyanen zamla iyileştirilmeli'

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş ve ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları gelirde adalet ve ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,99, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,76 ve enflasyon farkının yüzde 6,09 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, Hakem Kurulu’nun yüzde 7’lik artışıyla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin temmuz ayı maaş artışının toplam yüzde 13,52 olduğunu kaydetti. En düşük sendikalı kamu görevlisi maaşının 58 bin 305 liradan 66 bin 188 liraya, 5434 sayılı Kanun’a göre en düşük emekli aylığının ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldiğini belirten Yalçın, Hakem Kurulu kararlarının son 2,5 yıllık süreçte kamu görevlileri ve emeklilerinin hak kaybına uğradığını dile getirdi. Kamu işvereninin ve Hakem Kurulu’nun tutumunu eleştiren Yalçın, kamu görevlileri ile emeklilerin alım gücünün enflasyon karşısında eridiğini ifade etti. Ekonomik göstergelerin nominal rakamlarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yalçın, alım gücündeki kaybın telafi edilmesi gerektiğini kaydetti. Hazine ve Maliye yönetimine de çağrıda bulunan Yalçın, gelir dağılımında adaletin gözetilmesi, ekonomik gerçeklerin dikkate alınması ve enflasyon karşısında maaşları eriyen memurların durumunun iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Temmuz ayında maaşların seyyanen zamla desteklenmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş ve ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları gelirde adalet ve ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu gecikmeden yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.