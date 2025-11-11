Memur-Sen ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı: 'Kapasitemizi birleştireceğiz'

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğitim Bir-Sen’in insan kaynağı kapasitesi ile 430 bini aşkın eğitimcinin bulunduğu bir örgütleme olarak beraber bir çalışma yürütelim istiyoruz. Onun için Yeşilay‘la beraber Eğitim Bir-Sen’in bu konudaki ilgili birimleri bir araya gelecek ve bir sosyal sorumluluk açısından bu toplum, millet, neslimiz için nasıl bir çalışma yürütebileceği konusunda belli toplantılar sonrası projelendirme çalışmaları ortaya koyacak. Kapasitemizi birleştireceğiz" dedi.

Memur -Sen ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşen programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcıları katıldı. Protokol çerçevesinde bağımlılığın sona erdirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmasının planladığı öğrenildi.

"Toplumun tüm kesimlerine hitap eden eğitim örgütlenmesi var"

İmza protokolünde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeşilay’ımız toplumun sağlığı için insanlarımızın zihin sağlığı ve gönül sağlığıyla alakalı, beden sağlığıyla alakalı çok kıymetli çalışmalar yürütüyor. Bunlar da bizim göğsümüzü kabartıyor. Burada kapasite artırımı konusunda Türkiye’nin en büyük memur konfederasyonuyla en büyük sendikalarıyla birlikte bazı çalışmalar yapabilmek konusundaki arayışımızda bugün geldiğimiz aşamada bir protokol gerçekleştirelim ve çalışma trafiğimizi birlikte artıralım istiyoruz. Çünkü Memur -Sen’in içerisinde 430 bini aşkın üyesiyle Eğitim Bir Sen gibi toplumun tüm kesimlerine hitap eden eğitim örgütlenmesi var" dedi.

Sendika olarak kendilerini topluma karşı sorumlu hissettiklerini söyleyen Yalçın, "Öğretmenlerin, öğretim üyelerinin, eğitim çalışanlarının bulunduğu, Sağlık-Sen’imiz var sağlık alanındaki çalışmaları yürüten. Kültür alanındaki çalışmalarımızı yürüten, bütün alanlara ilişkin dokunuşları yapan sendikalarımız var. Türkiye’nin en büyük sendikaları. O yüzden bir sosyal sorumluluk olarak millete, insanlığa karşı yükümlülük olarak beraber güç birliği yapabilir miyiz, ortak çalışmalar yürütebilir miyiz? konusundaki arayışımız bugün bir protokolle pekişecek ve bundan sonra da hızlanacak" şeklinde konuştu.

"Önleyici tedbirleri baştan ortaya koyabilmek gerekiyor"

Zararlı alışkanlıklara ilişkin bağımlılık yaşının düştüğünü söyleyen Başkan Yalçın, "Yeşilay’ın bu köklü çalışmalarıyla bizdeki insan kaynağını bir araya getirebilmek için ve neslimize ilişkin, insanımıza, gençliğimize bu konuda beraber organize çalışmaları yürütebilmektir. Çünkü bağımlılıkla mücadele dendiği zaman en önemli meselelerimizden biri haline döndü. Çünkü zararlı alışkanlıklara ilişkin bağımlılık yaşı gittikçe düşmeye başladı. Bu toplum açısından son derece önemli bir tehdit. Bunu önceden görmek ve önleyici tedbirleri baştan ortaya koyabilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"430 bini aşkın eğitimcinin bulunduğu bir örgütleme olarak beraber bir çalışma yürütelim istiyoruz"

Konuşmasına devam eden Başkan Yalçın, "Geldiğimiz nokta itibari ile biz de Memur Sen ailesi olarak eğitimdeki en büyük örgütlenme, Eğitim Bir - Sen’in insan kaynağı kapasitesiyle 430 bini aşkın eğitimcinin bulunduğu bir örgütleme olarak beraber bir çalışma yürütelim istiyoruz. Onun için Yeşilay‘la beraber, Eğitim Bir - Sen’in ilgili birimleri bir araya gelecekler ve bir sosyal sorumluluk açısından bu toplum, millet, neslimiz için nasıl bir çalışma yürütebiliriz konusunda belli toplantılar sonrası projelendirme çalışmaları ortaya koymuş olacaklar. Beraber kapasitemizi birleştireceğiz" diye konuştu.

"Bu noktada ciddi bir tehdidin hepimizin karşısında olduğunu hepimiz farkındayız"

Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç ise yaptığı konuşmada, "Tüm Türkiye’de ve dünyada bağımlılık meselesi esasından bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Bu noktada ciddi bir tehdidin hepimizin karşısında olduğunu farkındayız. Önceden rakam veriyorduk. Artık rakam vermeye gerek yok. Yanımıza, yamacımıza kadar gelmiş büyük bir tehdit söz konusu. Yeşilay Cemiyetimiz 5 bağımlılıkla çalışıyor" dedi.

İmza protokolünün ardından Memur - Sen ile Merkezi İstanbul olan Uluslararası Emek Konfederasyonu ILC ve Afrika Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Yönetim Kurulları arasında toplantı gerçekleştirildi. Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Başkanı Francis Atwoli de toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.