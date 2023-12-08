Memur-Sen Tez Ödülleri sahiplerini buldu

Memur-Sen Akademi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Memur-Sen Tez Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Memur-Sen’in akademik sendikacılığı desteklemek, kamu görevlileri sendikacılığı literatürüne katkı sunacak çalışmaları teşvik etmek amacıyla organize ettiği Memur-Sen Tez Ödülleri’nin sahipleri Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle açıklandı.

Törene, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanları ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Akademi İş Birliği Paneli’nin de gerçekleştirildiği ödül töreninde katılımcılara hitap etti. Konuşmasına Gazze’deki soykırım ve insanlık dramını ele alarak başlayan Yalçın, “Gazze’de insanlık büyük bir sınav veriyor. Siyonist işgal güçleri çocuk, kadın, hasta, yaşlı ayırt etmeksizin toplu imha yöntemleri kullanıyor. Buradan bir kez daha Siyonist İsrail’i lanetliyor ve bu katliamlarda şehadete eren kardeşlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Mücadelemizi bilimsel bir zemine oturtuyoruz”

Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini geliştirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade eden Yalçın, “Kurucumuz şair, mütefekkir ve aksiyon adamı merhum Mehmet Akif İnan’dan tevarüs ettiğimiz medeniyet değerlerimize dayalı bilge sendikacılığı insanı ve emeği merkeze alan bir anlayışla sürdürmeye devam ediyoruz. Akademik sendikal anlayışımızın yansıması olarak mücadelemizi ilmi/bilimsel bir zemine oturtmaya, sorunlarla birlikte çözümleri de ortaya koymaya özen gösteriyoruz” dedi.

Yalçın, 2021 yılında ilki düzenlenen Memur-Sen Tez Ödüllerine akademinin ilgisinin artarak devam ettiğini belirterek, “Tez Ödülleriyle akademinin kamu görevlileri çalışma hayatı ve sendikacılığına ilgisini teşvik ediyoruz. Bununla birlikte yeni iş birliği yollarının da arayışı içindeyiz. Bu bağlamda ödül törenimiz vesilesiyle düzenlediğimiz panelimizde bu arayışımızı masaya yatıracağız. Saha bilgisi ve deneyim ile kuramsal bilgi ve araştırmaların buluşması, inanıyorum ki, bu ülkenin sorun çözme kapasitesini de artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Akademi İş Birliği Paneli’nin verimli sonuçlar doğurmasını ve hayırlara vesile olmasını diledi. Açılış konuşmalarının ardından panel düzenine geçildi.

Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Akademi İş Birliği başlığıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı yaparken, panelistler ise; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan oldu.

Panelin ardından 9 ayrı kategorideki Memur-Sen Tez Ödüllerini kazananlar sırasıyla sahneye çağrılarak ödülleri takdim edildi.

Doktora dalında birincilik ödülünün sahibi “Sosyal Ağlar ve Örgütsel Güç Mesafesi: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Karma Yöntem Araştırması” başlıklı tezle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Dr. Yasemin Yeşilbaş Özenç; ikincilik ödülünün sahibi “Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile İşten Ayrılma Niyeti Algıları Arasındaki İlişki: Öznel İyi Oluşun Arabuluculuk Rolü” başlıklı tezle Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Dr. Ahmet Kılıç, üçüncülük ödülünün sahibi “Kamu Politikalarına Davranışsal Yaklaşım: Davranışsal Kamu Politikası Özelinde Bir Uygulama” başlıklı tezle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Dr. Avni Akın Ürünal, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’nün sahibi ise “Hastanelerde Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Hasta ve Çalışan Güvenliğine Etkisi” başlıklı tezle Marmara Üniversitesi öğrencisi Dr. Aysun Danayiyen oldu. Yüksek lisans dalında ise ikincilik ödülünün sahibi; “İstihdam Edilebilirlikte Soft Becerilerin Önemi: Antalya Örneği” başlıklı tezle Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Büşra Yılmaz, üçüncülük ödülünün sahibi “Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin Belirlenmesi (Sandıklı İlçesi Örneklemi)” başlıklı teziyle Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi Uğur Çetinkaya, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’nün sahibi ise “Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi” başlıklı teziyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Dokgöz oldu.

Yüksek lisans dalında Memur-Sen Takdir Ödülleri’ne ise; “Sosyal Denge Sözleşmesinin Sendika Üyesi Belediye Çalışanı Kamu Görevlileri Üzerindeki Etkisi: Pursaklar Belediyesi Örneği” başlıklı tezle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi ve Memur-Sen Toplu Sözleşme Koordinatörü Raşit Eğin ile “Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Etik Liderliğin Düzenleyici Etkisi” başlıklı tezle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi Zekeriya Yazıcı layık görüldü.