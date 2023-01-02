Memur ve emekli maaşı zamları için gözler kritik veride

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi yarın saat 10.00'da açıklanacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,04 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli maaşı zamları için gözler kritik veride
Editör
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Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi yarın saat 10.00’da açıklanacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,04 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli maaşlarında artış oranı belli yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

Haziran-Aralık arasındaki 6 ayda tüketici fiyat endeksindeki artış ve belirlenen toplu sözleşme zam oranı dikkate alınarak belirlenen memur ve memur emekli maaşlarında gözler yarın açıklanacak yılın son enflasyon verisine çevrildi.

5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,04

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 15,04 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.