Memur ve emekli zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağkurlular yüzde 42,35 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu.

Verilere göre en düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı ise 4 bin 678 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkacak.