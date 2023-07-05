Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri açıklandı

Memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağkur emeklilerinin Temmuz zamları şekillendi. 6 aylık enflasyon verileriyle hesaplanan memur, memur emeklisi ve emekli aylıklarının zam oranı belli oldu.

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. 2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Temmuz zammını 6 aylık enflasyon oranı dönemlik memur zammı belirlenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz ayında Ocak - Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

Normal koşullarda İşçi emeklisi ilk altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. TÜİK verilerine göre Haziran’da altı aylık enflasyon 19,77 olarak gerçekleşti. Buna göre, en düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı refah payı hariç olarak yüzde 19,77 artacak. En düşük SGK emekli aylığı 8 bin 982 liraya ulaşacak.

Torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak. Memur maaşı yüzde 85 oranında artırılmış olacak. Aynı oran memur emekli maaşlarına da uygulanır ise en düşük memur emeklisi aylığı Temmuz ayında 16 bin 700 liraya yükselecek.