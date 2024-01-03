Memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu

2024 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre Ocak-Haziran döneminde en düşük memur maaşı 32 bin 880 TL oldu.

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve emeklinin beklediği oran belli oldu. 2024 yılı ilk 6 ayı için memur, memur emeklisi ve emeklilerinin alacağı zam Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıktı.

Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 oranında artış gösterdi. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 37,5 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri bu orana ek olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan ilave artışla yüzde 49,25 olarak gerçekleşti.

Taban devlet memuru maaşını 22 bin TL olarak kabul edersek, yeni yılın ilk 6 ayı için en düşük memur maaşı 32 bin 880 TL oldu. En düşük SSK ve Bağkur emeklisi aylığı ise 10 bin 312 TL’ye yükseldi.