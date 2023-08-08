Fatih’te Millet Caddesi üzerindeki otobüs durağında merhum eski Başbakan Adnan Menderes’e yönelik hakaret içerikli ifadeler günler sonra temizlenerek ortadan kaldırıldı. Büyük saygısızlığa tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere seslendi.

1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevinde bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes’e büyük saygısızlık günler sonra düzeltildi. Fatih’te Adnan Menderes’in fotoğraflarıyla donatılan Millet Caddesi otobüs durağına eski başbakana yönelik küfür ve hakaret içeren yazılar yazıldı. Günlerce duraktaki saygısızlığa müdahale etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) günler sonra aksiyon alarak, söz konusu yazıları temizledi. Vatandaşlar, Menderes için yazılan yazılara ve İBB’ye tepki gösterdi.

Menderes’in bu yazılanları hak etmediğini belirten vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu’na bu yazılanların bir an önce silinmesi konusunda uyardı. Yazılan hakaretler, vatandaşların tepkileri ardından günler sonra kaldırıldı.

“Adnan Menderes yazılanları tamamen hak etmiyor”

Adnan Menderes’e yazılan hakaretleri çok yanlış olduğunu belirten bir vatandaş, “Ben kendimi bildim bileli bunların vatan haini olduğunu bilmiyorum. Bu adamı görev yaptığı için astılar. Bu yazılanları tamamen hak etmiyor. Adnan Menderes ileri görüşlü bir başkandı. Bunu Ekrem İmamoğlu’nun görmesi gerekiyor. Çalışanları yetkilendirmesi gerekiyor. Bu yazılanlardan İBB’nin haberi vardır. Bu yazılanları kim yazdıysa kim yazdırdıysa onlara iade ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben kendim silmeye çalıştım fakat daha ciddi müdahale gerekiyor”

Adnan Menderes’e yazılan hakaretleri cehalet olarak adlandıran İlknur Avcu, “Muhtemelen genç birisi yazdı. Gençlerimizin tarihini okuması gerekiyor. Tarihini bilen böyle bir yazı yazmaz. Ben kendim silmeye çalıştım fakat daha ciddi müdahale gerekiyor. Belediye tarafından fark edildi mi bilmiyorum ama ben bunu kendi imkanlarımla üst kurumlara ileteceğim” şeklinde konuştu.